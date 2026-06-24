«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные слова

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала новые сообщения с загадочными словами. Об этом свидетельствует информация Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Первое сообщение вышло в эфир в 9.11 мск — оно содержало слово «амиловкус». В 9.16 мск прозвучала передача со словом «растирание», а в 10.36 мск — сообщение со словом «генолис».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Назначение ее сообщений остаются загадкой.

В прошлый раз станция была актива 22 июня. Тогда за день она передала слова «станонант», «обедобуян», «клыкотрюм», «глазище». 18 июня в эфире прозвучали слова «ощуповыние» и «невысокий».