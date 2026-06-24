Стало известно, откуда ВСУ нанесли удар по Севастополю

Севастополь был атакован украинскими беспилотниками с моря. Такое мнение высказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, для атаки, скорее всего, использовались крупные дроны, а скрытность им обеспечил маршрут над морем.

«Думаю, что беспилотники запускали поблизости. Скорее всего, с территории оккупированной Киевом Херсонской области. Заходили на Севастополь с моря», — пояснил военный эксперт.

По данным Минобороны России, сегодня ночью были уничтожены 323 беспилотника, в том числе и над акваториями Черного и Азовского морей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что были отражены две атаки Вооруженных сил Украины, уничтожены 70 БПЛА. В результате атаки пострадали два человека, было нарушено энергоснабжение города, повреждены несколько домов.