Эксперт раскрыл, как дроны ВСУ пытались прорваться к Севастополю

Военный эксперт Василий Дандыкин ответил на вопрос издания "АиФ" от том, откуда ВСУ могли запускать БПЛА для утренней атаки на Севастополь, в результате которой пострадали два человека.

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«Думаю, что беспилотники запускали поблизости. Скорее всего, с территории оккупированной Киевом Херсонской области. Заходили на Севастополь с моря», — сообщил эксперт.

Эксперт добавил, что для совершения налета, вероятно, использовались крупногабаритные беспилотники. Маршрут над морской акваторией был выбран противником для скрытного приближения к целям.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своей странице на платформе «Макс», за ночь и утро силами ПВО, авиации и мобильных огневых групп было уничтожено 70 БПЛА. Несмотря на эффективную работу по отражению угрозы, падение обломков вызвало ряд локальных пожаров, повредило несколько многоквартирных и семь частных домов, а также спровоцировало возгорания сухой травы. Медицинская помощь потребовалась двоим горожанам: у одного из них зафиксированы осколочные ранения ноги, у другого — баротравма уха.

Аварийные бригады энергетиков продолжают работу по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено в ходе атаки. Электричество уже возвращено в Инкерман, на Северную сторону, в Качу, Орловку, Андреевку, Орлиное и населенные пункты южного берега Крыма. В Ленинском и Гагаринском районах восстановительные работы продолжаются. Жителей призывают не приближаться к обломкам дронов.