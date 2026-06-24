"Серьезная угроза": в США объяснили, чем Россия навела ужас на Альянс

Американское издание Military Watch Magazine назвало модернизированные российские стратегические бомбардировщики Ту-160М серьезной угрозой для безопасности Североатлантического альянса.

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Новая техника отличается повышенной дальностью полета и способностью поражать цели, находясь вне досягаемости систем противовоздушной обороны противника.

"Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта", - говорится в публикации.

Авторы материала также отметили, что данные стратегические бомбардировщики ценятся за "непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность".

В статье подчеркивается, что установка новых двигателей НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива и увеличить время нахождения самолета в воздухе. Эксперты издания отмечают, что на текущий момент Ту-160М является одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире.

MWM: Россия расширила флот усовершенствованных Ту-160М

Ранее журнал National Interest заявлял, что Вооруженные силы Украины не имеют средств для противодействия российским сверхзвуковым ракетоносцам. В публикации отмечалось, что российский оборонно-промышленный комплекс обладает производственными возможностями для глубокой модернизации парка стратегической авиации, что дает стране стратегическое преимущество перед западными оппонентами.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла является основным самолетом дальней авиации, предназначенным для поражения критически важных объектов ядерным и обычным оружием на больших дистанциях.