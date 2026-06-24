Генерал рассказал о низком моральном духе в рядах ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины пытаются скрываться в подвалах Константиновки и уже не в состоянии оказывать сопротивление.

Об этом заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Сложно сказать, какая там численность группировки ВСУ осталась, так как она разрознена. Боевики мелкими группами пытаются прятаться по подвалам. Но судя по силе их сопротивления, их осталось немного», — заявил Липовой.

При этом, по словам Героя России, большинство украинских военных, оставшихся в Константиновке, либо ранены, либо имеют очень низкий моральный дух и не хотят воевать.

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Напомним, что ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По данным СМИ, над большей частью кварталов города уже подняты российские флаги и знамена штурмовых подразделений. На сегодняшний день под контролем российских войск находится около 80 процентов территории Константиновки.