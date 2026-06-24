В России заявили о скором переломе в ходе СВО

Военный эксперт и разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Сергей Товкач заявил о скором переломе в ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Его цитирует «Царьград».

Эксперт спрогнозировал, что это может произойти «где-то через месяц».

«Осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны. И некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны», — объяснил Товкач, добавив, что на наращивание средств перехвата у российских военных уйдет примерно месяц-полтора.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие скорого завершения СВО. Он указал, что боевые действия прекратятся, если Киев согласится на компромиссы.

Песков сделал заявление о ситуации на фронте

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев заметил, что обстановка на линии фронта свидетельствует о приближении России к успешному завершению операции.