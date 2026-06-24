Песков рассказал о работе Минобороны по минимизации последствий атак ВСУ

Минобороны России и ряд других ведомств круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов украинских войск по российским гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, Украина «огрызается», как может, «в силу своей уже очевидной нацистской натуры» ударами по гражданским объектам России.

«Президент [РФ Владимир Путин] сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать», — сказал Песков.

24 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 323 беспилотных летательных аппарата ВСУ над российской территорией, в том числе над Московским регионом.

Накануне Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.