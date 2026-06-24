Киев необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, преступления украинских властей налицо, они четко документируются и архивируются. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что никто не забудет о действиях Киева.

«Это нужно сделать. Это нужно сделать, потому что преступления налицо, они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, этого никто не забудет. Поэтому всему свое время», — сказал он.

В середине июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. Жертвой атаки стала одна женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

Впоследствии в Следственном комитете (СК) России заявили, что причастные к атаке лица установлены. Исполнителями теракта назвали трех украинских военных. Кроме того, ответственность за атаку несут командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.