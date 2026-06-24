Главной трудностью в освобождении поселка Приют в Донецкой Народной Республике была изматывающая дорога туда, при этом бойцы Вооруженных сил Украины сейчас стараются отступать. Об этом рассказали «Известиям» штурмовики ВС России.

По словам старшего стрелка с позывным Кальмар, дорога до поселка была долгой и изматывающей, шли с помощью беспилотников, проверяя каждое укрытие, где могли находиться украинские военные.

При этом штурмовик отметил, что противник «уже не тот» и при встрече с российскими бойцами старается отступить, «боится и бежит». В основном это мобилизованные, которые хотят жить и потому убегают, уверен Кальмар.

В свою очередь стрелок с позывным Тайван рассказал, что изначально командование подробно объяснило, как они должны идти, и какие точки занять. Для него штурм Приюта стал первым в зоне СВО и его напарник был ранен. При этом боец не растерялся и, услышав голоса противника, успел среагировать быстрее.

«Приют — один из населенных пунктов, который расположен на дороге по обходу с фланга Константиновки. Взятие этого и следующих населенных пунктов позволит полностью отрезать Константиновку от снабжения врага и взять ее под контроль с наименьшими потерями»,— рассказал заместитель командира взвода с позывным Космос.

Напомним, что глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По данным СМИ, над большей частью кварталов города уже подняты российские флаги и знамена штурмовых подразделений. На сегодняшний день под контролем российских войск находится около 80 процентов территории Константиновки.

При этом украинские военные аналитики признали, что российские подразделения продолжают наступать в северо-западной части Константиновки.