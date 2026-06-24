Над регионами России сбили 245 украинских БПЛА

Средства ПВО с 07:00 по 20:00 мск перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваторией Черного моря 245 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"24 июня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.