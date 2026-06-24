На Украине признали прорыв ВС РФ в Константиновке

Украинские военные аналитики признали, что российские подразделения продолжают наступать в северо-западной части Константиновки. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В статье отмечается, что ВС РФ продвигаются в городской черте, в частности в районе Нахаловки на северо-западе города. Российские войска атакуют ВСУ небольшими мобильными группами. Параллельно с этим активные боевые действия продолжаются и на других ключевых участках вокруг Константиновки.

Основные изменения на этом направлении наметились еще в конце мая и начале июня, сообщало ТАСС. По данным агентства, над большей частью кварталов Константиновки уже подняты российские флаги и знамена штурмовых подразделений. На сегодняшний день под контролем российских войск находится около 80 процентов территории города.

В оставшихся микрорайонах сейчас идет зачистка. Ожидается, что после ее завершения и окончательного перехода северных окраин под контроль ВС РФ ситуация в зоне боевых действий изменится еще сильнее. Это позволит полностью срезать удерживаемый украинскими силами карман к юго-западу от Часова Яра, подчеркивало ТАСС.

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По версии агентства, в дальнейшем, опираясь на созданный в Константиновке плацдарм, российские подразделения смогут начать «акцентированное движение» в сторону Дружковки и Алексеево-Дружковки.