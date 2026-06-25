Наколка месяца: выяснилось, какая афера кроется за «куполом» США

Соединенные Штаты провели первое успешное испытание системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome), сообщил министр войны США Пит Хегсет. По его словам, тестирование прошло 23 июня на одном из полигонов, а система продемонстрировала полную боеспособность.

В ходе испытаний использовалась передовая технология направленной энергии и система динамического автономного поражения (DDAD), которая в автоматическом режиме захватывала и уничтожала приближающиеся объекты. Как заявил Хегсет, все цели, включая беспилотники и крылатые ракеты, были успешно поражены .

«Президент Трамп воплощает в реальность видение стратегической инициативы Рейгана (программа «СОИ» - стратегическая оборонная инициатива 80-х годов). С «Золотым куполом» военное ведомство будет защищать нашу родину мощнее, чем когда-либо прежде. «Золотой купол» реален, мощен и идет по плану», — подчеркнул глава Пентагона .

Программа «Золотой купол», инициированная указом Дональда Трампа в январе 2025 года, представляет собой многоуровневую систему ПРО, призванную защищать всю территорию США от баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет, а также беспилотников. Проект предусматривает развертывание сети спутников для обнаружения, отслеживания и перехвата угроз .

Стоимость программы вызывает серьезные дискуссии в Конгрессе США. Согласно анализу бюджетного управления Конгресса, развертывание и поддержание всей архитектуры «Золотого купола» может обойтись американским налогоплательщикам в $1,2 трлн в течение ближайших двадцати лет, что значительно превышает первоначальную оценку администрации Трампа в $175 млрд .

На данный момент Пентагон не раскрывает подробности о том, проводились ли испытания в космическом пространстве, как это предусмотрено концепцией программы, или речь шла о наземном тестировании компонентов системы.

В эксклюзивном интервью «МК» ситуацию прокомментировал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

— Игорь Юрьевич, как вы оцениваете заявление Пентагона об успешном испытании «Золотого купола»? Действительно ли США создали рабочий прототип системы?

— Пока что нет данных о том, что в космосе была развёрнута американская околоземная система перехвата. «Золотой купол» — это выведение на орбиту боевых станций перехвата, оснащённых оружием на новых физических принципах. Не было сообщений о том, что они такую платформу вывели, не было сообщений, что были имитационные пуски межконтинентальных баллистических ракет, где эта платформа эти боеголовки перехватила. Поэтому всё, о чём говорит Пит Хегсет — это либо какой-то компьютерный эксперимент, компьютерное моделирование, либо, возможно, испытания этого оружия на новых физических принципах где-то на одном из полигонов США, но не в космосе.

— То есть вы считаете, что это не полноценный успех, а скорее пиар-акция?

— Всё, что заявляется сегодня, я думаю, это попытка просто выбить новые и новые деньги из Конгресса на финансирование этой программы. Это стратегическая оборонная инициатива Рейгана, которая сейчас называется стратегическая оборонная инициатива Дональда Трампа — «Золотой купол». Вот что это такое. СОИ — та же самая.

— В ответ на это Россия разрабатывает собственное оружие. Насколько «Золотой купол» может быть эффективен против российских вооружений?

— Что касается России, разрабатываются «Буревестник» и «Посейдон», которые смогут наносить ядерные удары по США, в том числе не используя баллистические методы доставки боеголовок к цели . Поэтому пока что это не более, чем пиар, не подтверждённый практическими натурными испытаниями. Для этого должна быть развёрнута на околоземной орбите боевая платформа, оснащённая средствами перехвата, по территории США должны быть запущены межконтинентальные баллистические ракеты, учебные боеголовки в обычном оснащении, хотя бы для того чтобы в космосе промоделировать их перехват с помощью лазера либо кинетического оружия направленной энергии. Мы не знаем, что там американцы предлагают в этой теме.

— Какой вывод можно сделать из этого заявления?

— Пока не было предъявлено данных, которые можно анализировать. Это не более чем заявление, возможно, в рамках какого-то натурного наземного эксперимента, а не космического пространства, или же какого-то моделирования на компьютерах. Так что, я думаю, относиться к этому надо как к элементу пиара, направленного на максимальное выбивание Пентагоном из Конгресса ассигнований на эту программу в максимально желаемом денежном варианте.