Раскрыт зверский способ тренировки в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практикуют запугивание и стрельбу в сторону мобилизованных новобранцев, находящихся в учебном центре в Черновицкой области. Подробности рассказал украинский пленный Дмитрий Мелешко, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о испытательном полигоне 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Прибан». Мелешко отметил, что после мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) его отправили на тренировки, где инструкторы стреляли новобранцам под ноги.

«Нам (дали страху — прим. «Ленты.ру») сразу со старта, инструктора нас гонят, стреляют нам под ноги из пистолетов сзади, чтобы мы быстрее бежали, чтобы быстрее дошли до точки», — вспоминает пленный.

Ранее украинский пленный Сергей Рыков заявил, что украинское командование вместе с президентом Владимиром Зеленским должны понести наказание. Он считает, что политика высшего руководства Украины ведет к полному истреблению ее народа.