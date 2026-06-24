Раскрыта возможная цель удара ВС РФ по родному городу Зеленского

Целью российских войск на малой родине Владимира Зеленского — в Кривом Роге — могло стать предприятие, связанное с производством беспилотников или со сборкой крылатых ракет. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По данным газеты, ранее появились кадры серьезных разрушений в Кривом Роге. В военных пабликах отметили, что удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».

Целью, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, могло стать предприятие, связанное с производством беспилотников или со сборкой крылатых ракет.

«Украина эти свои предприятия делит на мелкие и распространяет по всей территории с таким расчетом, чтобы даже при уничтожении одного завода оставалось еще какое-то количество дублирующих цехов, которые могут выполнять те же функции. Это схема выживания военной экономики», — пояснил он.

При этом военный эксперт обратил внимание на то, что Кривой Рог не является исключением из этого правила, в городе могут находиться замаскированные цеха, где ведется изготовление оружия и БПЛА.

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«По этим целям российские силы работают однозначно. Причем, чаще всего, это делается достаточно быстро и эффективно», — констатировал Кнутов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения «Геранями» хранилища ГСМ — нефтебазы «Канцеровка» в Запорожской области. Она использовалась специалистами войск беспилотных систем Вооруженных сил Украины. По мнению экспертов, украинскую армию в регионе ждет «энергетический голод».