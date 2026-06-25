Пентагон сообщил об отставке главы сухопутных войск НАТО Донахью

Американский генерал Кристофер Донахью покинет должность руководителя сухопутными силами США в Европе и Африке в начале июля без объяснения причин.

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Командир сложит полномочия 2 июля 2026 года, передает РИА «Новости». Должность временно займет заместитель командующего сухопутными войсками в Европе и Африке генерал Кристофер Норрис.

«Генерал Кристофер Донахъю… сложит свои полномочия второго июля 2026 года», – сообщила официальный представитель американской армии Синтия Смит.

В военном ведомстве выразили благодарность уходящему руководителю за проделанную работу. При этом американские средства массовой информации подчеркивают, что причины такого кадрового решения пока остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочная отставка военачальника стала частью кампании главы Пентагона Пита Хегсета по сокращению числа генералов.

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал оперативный вывод части американских войск из Европы.

С февраля 2022 года Кристофер Донахью координировал поставки американского оружия на Украину.