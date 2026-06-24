ВС России намерены скоро начать бои у Славянска и Краматорска

Командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса ВС России в составе Южной группировки войск с позывным Журба рассказал о намерении российских войск в скором времени приступить к боям в пригородах Славянска и Краматорска.

Об этом он рассказал ТАСС, отвечая на вопрос по поводу продвижения ВС России на Славянско-Краматорском направлении.

«Думаю, в ближайшие месяцы уже будут бои в пригородах этих населенных пунктов», — указал боец.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска установили огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации в ДНР.