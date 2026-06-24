Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 100 БПЛА "Баба-яга" ВСУ на линии боевого соприкосновения под Харьковом. Украинские солдаты использовали гексакоптеры для доставки жизненно необходимых грузов, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным Карта.

"Подразделения противовоздушной обороны, пункты воздушного наблюдения и стрелков групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более более 100 беспилотников R-18 в Харьковской области, более известных как "Баба-яга". Беспилотники противника, задействованные в доставке жизненно необходимых грузов, были ликвидированы над линией боевого соприкосновения", - рассказал он.

По словам Карты, стрелки пунктов воздушного наблюдения "Севера" уничтожают воздушные цели ВСУ за счет стрелкового оружия различного калибра: автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами. Для этих же целей подразделения ПВО используют переносные зенитные ракетные комплексы.