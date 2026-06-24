Пентагон намерен создать полигоны для имитации конфликта на Украине

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл в ходе общения с журналистами заявил, что его ведомство намерено организовать в США как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия украинского конфликта, в том числе условия радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил телеканал CBS.

«В ближайшие четыре–шесть недель армия планирует создать минимум два внутренних полигона, которые будут имитировать реалистичные условия на полях сражений на Украине», — сказал он.

CBS в том числе указывает, что американская армия может создать полигон за пределами Соединенных Штатов для гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.

«Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и воспроизвести среду активного противодействия, а производители беспилотных летательных аппаратов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом», — указал Дрисколл.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превращается в настоящую военную лабораторию и полигон для испытаний западных стран.