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Пентагон планирует создать два полигона для имитации конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 1

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл в ходе общения с журналистами заявил, что его ведомство намерено организовать в США как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия украинского конфликта, в том числе условия радиоэлектронной борьбы.

Пентагон намерен создать полигоны для имитации конфликта на Украине
© Газета.Ru

Об этом заявил телеканал CBS.

«В ближайшие четыре–шесть недель армия планирует создать минимум два внутренних полигона, которые будут имитировать реалистичные условия на полях сражений на Украине», — сказал он.

CBS в том числе указывает, что американская армия может создать полигон за пределами Соединенных Штатов для гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.

«Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и воспроизвести среду активного противодействия, а производители беспилотных летательных аппаратов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом», — указал Дрисколл.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превращается в настоящую военную лабораторию и полигон для испытаний западных стран.