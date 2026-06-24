Над предприятием в Оренбурге сбиты несколько БПЛА ВСУ

Украинские беспилотники попытались нанести массированный удар по Оренбургской области. В областном центре несколько дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны над территорией промышленного предприятия. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своём канале на платформе «Макс».

«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Сохраняйте спокойствие. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала», — написал глава региона.

По предварительным данным, все цели были своевременно обнаружены и поражены. Повреждений на земле не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которые оценивают последствия падения обломков.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится под контролем властей. Посторонним рекомендовано не приближаться к месту происшествия.