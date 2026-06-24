Пентагон успешно испытал оружие из секретного проекта Трампа

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что первое испытание создаваемой системы противовоздушной обороны «Золотой купол» завершилось «полным успехом». Об этом он написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Глава Пентагона подчеркнул, что присутствовал на полигоне и наблюдал за ходом испытаний. Во время тестов американские военные применили новейшие технологии направленной энергии - боевые лазеры.

По словам Хегсета, интегрированная автономная система ПВО сумела без помощи человека обнаружить, взять на сопровождение и уничтожить сразу несколько воздушных целей. Министр обороны заявил, что комплекс сработал строго по графику и успешно отразил все угрозы.

Хегсет заявил, что в проекте по созданию «Золотого купола» принимают участие как гиганты оборонного сектора, так и молодые перспективные компании. Они активно «соревнуются и сотрудничают друг с другом, выполняя приоритетную задачу», поставленную президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы Пентагона, этот «исторический успех» стал возможен только благодаря масштабному финансированию в рамках «Большого прекрасного билля». Хегсет добавил, что Трамп фактически воплощает в жизнь знаменитую концепцию Стратегической оборонной инициативы времен президента Рональда Рейгана.

Принятый в июле 2025 года законопроект Трампа «Большой прекрасный билль» увеличил расходы на оборону и иммиграционную политику, сократив траты на зеленую энергетику и другие приоритеты демократов. Бюджетное управление Конгресса заявляло, что закон добавит 3,8 триллиона долларов к долгу федерального правительства.

В мае 2025-го Трамп представил проект системы ПРО «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов. Администрация Трампа хочет создать «Золотой купол» в США по примеру израильского «Железного купола» - системы, защищающей целые районы и города, а не отдельные объекты.

«Золотой купол» должен вобрать в себя множество существующих элементов, включая системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, а также батареи Patriot. Проект предполагает и некоторые инновации. Самая важная из них - создание космических перехватчиков, небольших ракет, размещаемых на борту спутников на низкой околоземной орбите. По мнению экспертов, полноценная версия проекта с десятками тысяч ракет на орбите может обойтись в 3,6 триллиона долларов.

В России и Китае программу «Золотой купол» назвали «глубоко дестабилизирующей». В Москве и Пекине подчеркивали, что речь идет о создании «ничем не ограниченной, глобальной, глубокоэшелонированной и многосферной системы ПРО».