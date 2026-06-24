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Пентагон успешно испытал оружие из секретного проекта Трампа

Мария Иванова

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что первое испытание создаваемой системы противовоздушной обороны «Золотой купол» завершилось «полным успехом». Об этом он написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Пентагон успешно испытал оружие из секретного проекта Трампа
© РИА Новости

Глава Пентагона подчеркнул, что присутствовал на полигоне и наблюдал за ходом испытаний. Во время тестов американские военные применили новейшие технологии направленной энергии - боевые лазеры.

По словам Хегсета, интегрированная автономная система ПВО сумела без помощи человека обнаружить, взять на сопровождение и уничтожить сразу несколько воздушных целей. Министр обороны заявил, что комплекс сработал строго по графику и успешно отразил все угрозы.

Хегсет заявил, что в проекте по созданию «Золотого купола» принимают участие как гиганты оборонного сектора, так и молодые перспективные компании. Они активно «соревнуются и сотрудничают друг с другом, выполняя приоритетную задачу», поставленную президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы Пентагона, этот «исторический успех» стал возможен только благодаря масштабному финансированию в рамках «Большого прекрасного билля». Хегсет добавил, что Трамп фактически воплощает в жизнь знаменитую концепцию Стратегической оборонной инициативы времен президента Рональда Рейгана.

Принятый в июле 2025 года законопроект Трампа «Большой прекрасный билль» увеличил расходы на оборону и иммиграционную политику, сократив траты на зеленую энергетику и другие приоритеты демократов. Бюджетное управление Конгресса заявляло, что закон добавит 3,8 триллиона долларов к долгу федерального правительства.

В мае 2025-го Трамп представил проект системы ПРО «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов. Администрация Трампа хочет создать «Золотой купол» в США по примеру израильского «Железного купола» - системы, защищающей целые районы и города, а не отдельные объекты.

«Золотой купол» должен вобрать в себя множество существующих элементов, включая системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, а также батареи Patriot. Проект предполагает и некоторые инновации. Самая важная из них - создание космических перехватчиков, небольших ракет, размещаемых на борту спутников на низкой околоземной орбите. По мнению экспертов, полноценная версия проекта с десятками тысяч ракет на орбите может обойтись в 3,6 триллиона долларов.

В России и Китае программу «Золотой купол» назвали «глубоко дестабилизирующей». В Москве и Пекине подчеркивали, что речь идет о создании «ничем не ограниченной, глобальной, глубокоэшелонированной и многосферной системы ПРО».