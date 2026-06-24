ВСУ атаковали Пензенскую область

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своём Telegram-канале, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат на территории региона.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что в ночь на 24 июня в аэропортах Краснодара, Пензы и Саратова были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами приграничные территории Белгородской области.