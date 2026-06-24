Командир Кредо рассказал об уничтожении восьми укрепленных позиций ВСУ

Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" за неделю уничтожили восемь укрепленных позиций ВСУ в Сумской области при помощи беспилотника "Молния-2". Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА с позывным Кредо.

"Расчет крылатых дронов "Молния-2" успешно поразил восемь укреплений противника. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами, что позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны", - рассказал он.