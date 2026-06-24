В Севастополе рассказали о ситуации после утреннего налета БПЛА

В Севастополе системы ПВО и мобильные огневые группы отразили второй за сутки налет БПЛА. О ситуации сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По последним данным, в районе Парка Победы и Северной стороны сбиты три вражеских беспилотника. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Отметим, что это вторая атака беспилотников за 24 июня. Ночью было сбито 11 БПЛА, но в результате налета была повреждена гражданская инфраструктура, что привело к отключению электроэнергии. Временно изменена схема работы общественного и морского транспорта, а детские сады переведены на особый режим функционирования.

Как отметил губернатор, из-за постоянных угроз восстановительные работы на поврежденных объектах ведутся с перебоями, однако коммунальные службы продолжают устранять последствия. Ситуация остается на контроле городских властей и оперативных служб.

Как сообщает Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских БПЛА над регионами юга и центральной части России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.