Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ

В результате атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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"Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику", - подчеркнул он.

По словам губернатора, на объектах введен особый режим, в настоящее время специалисты проводят оценку масштаба повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электричество. Все экстренные службы находятся в полной готовности, уточнил Развожаев.

Незадолго до этого глава Севастополя заявил, что военные отражают атаку ВСУ на населенный пункт. Развожаев сообщил о работе авиации, систем противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп.

До этого военный блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.