«Проламывали головы, ломали пальцы»: в Киеве начали расследовать ад в полку "Скала"

Государственное бюро расследований Украины инициировало досудебную проверку по фактам применения насилия и произвола в штурмовом полку ВСУ «Скала».

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В ведомстве подтвердили, что внимание следователей привлекли сообщения о системных издевательствах, которые приводили к гибели личного состава.

«Работники ГБР начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала"», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

В ходе расследования, проведенного изданием «Бабель», выяснились шокирующие детали обращения с новобранцами.

Родственники погибших и выжившие бойцы описывали систематические избиения, пытки в распределительном пункте «курятник», где людей держали «вертухаи», и умышленное лишение медицинской помощи. В частности, зафиксированы случаи, когда солдаты поступали в больницы с проломленными головами, перебитыми пальцами, глубокими порезами на спине и телами, покрытыми следами побоев. Дополнительный ужас ситуации придает тот факт, что лагерь новобранцев был заминирован по периметру, и многие бойцы подрывались на собственных минах. В части также практиковали содержание людей в карцерах и привлечение к службе лиц с психическими заболеваниями и наркозависимостью, которых цинично называли «одноразками».

Командование полка «Скала» в ответ заявило, что большая часть обвинений основана на показаниях сбежавших со службы лиц, а смерти 18 из 26 погибших были вызваны хроническими болезнями. Тем не менее, представители полка выразили готовность сотрудничать со следствием, а в Офисе военного омбудсмена признали, что уровень небоевых потерь в «Скале» действительно значительно превышает показатели большинства других подразделений ВСУ.