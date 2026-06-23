США создадут полигоны для имитации конфликта на Украине

Пентагон планирует организовать на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта на Украине, рассказал в беседе с журналистами CBS министр армии США Дэниел Дрисколл.

Чиновник уточнил, что планы по созданию полигонов будут реализованы в ближайшие 4-6 недель.

По его словам, в рамках полигонов смогут провести тестирование своих аппаратов как производители беспилотников, так и разработчики средств противодействия им. Он добавил, что армия представит представителям площадок возможность провести совместные учения.

«Мы также желаем, чтобы военнослужащие могли посещать эти полигоны, с тем, чтобы совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками», — пояснил Дрисколл.

По его словам, Пентагон также рассматривает возможность создания глобального полигона за пределами США для проведения «гораздо более масштабных испытаний», в том числе с использованием гиперзвуковых технологий.

Журналисты предположили, что ведомство предложит принять участие в проекте как мощным корпорациям, таким, как Lockheed Martin и Boeing, так и сравнительно небольшим промышленным площадкам.