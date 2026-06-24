Министр армии США предложил воспользоваться Украиной и дать для этого военную базу

Американские военные в скором времени смогут срежиссировать условия конфликта на Украине посредством создания как минимум двух военных полигонов на территории страны. Такими планами поделился министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщает CBS News.

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По его словам, сделать такие площадки хотят в ближайшие четыре-шесть недель. На них намерены воссоздать условия, имитирующие реалистичные боевые действия. «Можно создать своего рода систему радиоэлектронной борьбы и сложную обстановку, в которой производители беспилотников и разработчики средств противодействия им смогут взаимодействовать друг с другом», — сказал Дрисколл.

Между тем, подобные полигоны, по мнению министра, нужны армии США для того, чтобы солдаты могли отправляться туда и совершенствовать свои навыки, работая «рука об руку с разработчиками». Дополнительно военные рассматривают вариант строительства такой площадки за пределами Америки. Это может позволить им проводить более масштабные испытания, в том числе с применением гиперзвуковых технологий.

Журналисты задали должностному лицу вопрос о том, где могут находиться эти полигоны, но их предполагаемое местонахождение он отказался раскрывать до тех пор, пока не продвинется стадия планирования.

В прошлом году журнал Politico называл министра армии США Дэна Дрисколла, чье влияние в администрации президента США резко возросло, одним из немногих людей, кто может уговорить Украину принять компромиссные условия и подтолкнуть к завершению конфликта. Его должность носит сугубо бюрократический характер и никак не связана с политикой, но тогда источники издания говорили о нарастающей дипломатической активности чиновника.