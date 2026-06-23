У жилого дома в Турции упал неопознанный беспилотник

Неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом в турецкой провинции Кастамону. Об этом сообщает газета Milliyet.

По данным издания, обломки дрона обнаружил в своем саду местный житель Муса Зилан, который услышал сильный грохот. Уточняется, что беспилотник упал примерно в десяти метрах от жилого дома. Дрон загорелся после падения. По предварительным оценкам, его масса могла превышать 200 килограммов.

Ранее неустановленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын. Происхождение беспилотника сейчас выясняют специалисты.