В Турции обнаружили неизвестные беспилотники

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обнаружены в турецких причерноморских провинциях Кастамону и Самсун, специалисты выясняют их принадлежность. Об этом сообщает IHA.

В публикации отмечается, что в деревне Кушкаясы провинции Кастамону дрон весом более 200 кг упал в саду рядом с жилым домом. При падении беспилотник загорелся.

Второй беспилотник местные жители нашли в районе Караташ провинции Самсун. Место падения дрона оцепили правоохранители.

14 июня дрон в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону.

Сотрудники турецких правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняли усиленные меры безопасности. На место инцидента были вызваны саперы.

Еще один беспилотный летательный аппарат обнаружили в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын 19 июня. Беспилотник отправили в столицу республики Анкару для дальнейшего изучения.