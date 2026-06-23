Попытку Южной Кореи получить пленных из ВСУ назвали опасной

Попытка Южной Кореи получить пленных КНДР, попавших Вооруженным силам Украины (ВСУ) несет опасные последствия в отношения Сеула и Пхеньяна, которые и без этого являются сложными. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Что касается внешнеполитических последствий, то, мягко говоря, межкорейский диалог это точно не улучшит, а скорее наоборот», — указал востоковед.

Кроме того, Асмолов напомнил, что руководство Северной Кореи активно сравнивает Сеул с Киевом и попытки вмешаться в украинский конфликт лишь подогревают эти аналогии.

Мы вообще сейчас видим в северокорейской риторике новые обертоны, где они заявляют, что Южная Корея на Востоке играет ту же дестабилизирующую роль, что и Украина на Западе — Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

Ранее Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что Сеул готов принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. В ведомстве подчеркнули, что выступают против любой «принудительной репатриации» граждан КНДР в Россию или Северную Корею. Предполагается, что Сеул и Киев проведут переговоры по этим вопросам 30 июня.