Сбитый над Ираном пилот F-15 рассказал о невиданных "инопланетных дронах"

Пилот американского истребителя F-15 раскрыл, что во время полета столкнулся с роем иранских дронов, пишут обозреватели Закари Коэн и Кэти Бо Лиллис в статье для CNN.

Авторы статьи напомнили, что в апреле 2026 года в небе над Ираном был сбит американский военный самолет. Одного из летчиков удалось сразу же эвакуировать, для спасения второго была предпринята масштабная операция.

Пилот, спасенный спецназом США, на допросе рассказал, что в последние мгновения перед катапультированием увидел в воздухе уникальное зрелище, похожее на то, что показывают в фильмах про инопланетян.

Его показания были сразу же засекречены, но позже протокол допроса попал в распоряжение СМИ, пояснили обозреватели.

«Множество беспилотников, соединенных между собой и движущихся как единое целое, причем более мелкие беспилотники находились под большими, как ноги», — процитировали журналисты фрагмент из рассказа летчика.

Авторы статьи констатировали, что представители американской разведки расходятся во мнениях относительно того, как интерпретировать рассказ пилота, не уверены в том, что он правильно описал увиденное в небе над Ираном.

Ранее сообщалось, что Китай, Россия, США, Индия активно вкладываются в развитие военных беспилотников, работают над реализацией различных концепций.

Tasnim: Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

В частности, по данным из открытых источников, специалисты разрабатывают схемы применения БПЛА в одной группе с мощными самолетами, использование плавучих баз для ударов с моря дронами, создание «охотничьих стай» — групп беспилотников, в составе которых будут разведывательные, несущие и ударные дроны.