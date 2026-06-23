Шойгу рассказал, что власти уделают внимание противодействию беспилотникам

Ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность. Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться», — считает секретарь СБ.

Шойгу подчеркнул, что по данному вопросу работают все министерства без исключения: министерство энергетики, министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса и министерство промышленности.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру.