Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска начали подготовку к осенней кампании, используя тактику «тысячи порезов», чтобы ослабить ВСУ. Об этом он рассказал порталу News.ru.

По словам Лебедева, суть этой тактики заключается в том, что важные объекты выбиваются не все сразу, а по очереди. В качестве примера он привел удары по нефтяным объектам, работающим в интересах ВСУ. Даже если работу объекта восстанавливают, он может столкнуться с новыми ударами, что потребует повторных ремонтных работ.

Этот подход вынуждает Киев заменять дорогостоящее оборудование, которое поставить на Украину может только Европа, подчеркнул собеседник издания.

«И пусть европейцы лучше тратят деньги на Украину в плане оборудования, чем на поставки ракет», - заключил Лебедев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Также под удар попали производства и места хранения дронов дальнего действия.