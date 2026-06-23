В ВСУ заявили о потере Красного Лимана

Украина уже потеряла Красный Лиман в ДНР. Об этом заявил пленный украинский военный Юрий Контробай на видео, которое опубликовала пресс-служба Минобороны в своем канале в «Макс».

На опубликованных кадрах военный заявил, что город потерян для Киева и обратно его вернуть никак не выйдет. Контробай рассказал, что в Красном Лимане сложилась «очень печальная» ситуация для ВСУ — многие это понимают и покидают свои позиции.

«И правильно делают. Потому что наше руководство ничем не помогает, а только усугубляет наше положение в городе. Наши сдвигают свои позиции, так и я собирался сделать, но не успел», — рассказал пленный.

Контробай добавил, что земля и небо в Красном Лимане полностью находятся под контролем ВС РФ. Он предупредил солдат ВСУ, что если кто-то туда попадет, то выбраться будет «практически нереально».