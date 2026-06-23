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Новости СВО сегодня: удары «Молнии» и атака «Пиона»

Мария Иванова

Во вторник, 23 июня, в Минобороны России сообщили об уничтожении пунктов управлениями дронами ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Новости СВО сегодня: удары «Молнии» и атака «Пиона»
© РИА Новости

ВСУ лишились пункта управления под Добропольем

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Позиция была обнаружена с помощью воздушной разведки, после чего расчет гаубицы «Мста-Б» нанес по цели удар 152-миллиметровыми снарядами.

Объект был полностью ликвидирован точным попаданием. После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие и сменили позицию.

Удары «Молнии» в Запорожской области

В Запорожской области десантники ВС РФ применили беспилотные комплексы «Молния-2», чтобы сорвать логистику ВСУ, рассказали в Минобороны России. Под удар попали объекты ВСУ, расположенные в районе населенного пункта Григоровка.

В результате в лесополосе был ликвидирован пункт управления украинскими дронами. Кроме того, российские беспилотники вывели из строя автомобильную технику на ключевых путях снабжения ВСУ в тыловых районах.

Перехват роботов под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении подразделения беспилотных систем ВС РФ ликвидировали украинскую военную технику. Для выполнения задачи военные активно использовали ударные FPV-дроны, подчеркнули в Минобороны.

Кадры объективного контроля подтвердили прямые попадания по целям. Были уничтожены несколько дистанционно управляемых роботизированных комплексов, квадроциклы и инженерные машины ВСУ.

Удар «Пиона»

Расчет самоходной установки «Пион» нанес удар по точке с личным составом ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Координаты цели артиллеристы получили от воздушной разведки, обнаружившей позиции в лесу.

Стрельба осколочно-фугасными снарядами велась на расстояние более 30 километров. Точный удар вызвал детонацию боеприпасов ВСУ, позиция была полностью разрушена.

Ликвидация базы беспилотников на Днепре

На правом берегу Днепра в Херсонской области российские военные выявили замаскированный пункт запуска дронов ВСУ, рассказали в Минобороны. Разведывательный аппарат Supercam S350 зафиксировал взлеты беспилотников из заброшенного здания и передал координаты артиллерии.

Ночью гаубичный дивизион открыл огонь по цели и ликвидировал ее.

Операция в Запорожье

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» успешно провели контрбатарейную работу в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. Российский разведывательный беспилотник обнаружил огневые позиции украинской артиллерии прямо во время стрельбы.

После этого по оборудованным укрытиям и технике ВСУ нанесли удары беспилотники. В результате точечных атак были уничтожены гаубица «Богдана», две системы Д-30, американское орудие М-777 и полевые склады с боекомплектом.