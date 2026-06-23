Во вторник, 23 июня, в Минобороны России сообщили об уничтожении пунктов управлениями дронами ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

ВСУ лишились пункта управления под Добропольем

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Позиция была обнаружена с помощью воздушной разведки, после чего расчет гаубицы «Мста-Б» нанес по цели удар 152-миллиметровыми снарядами.

Объект был полностью ликвидирован точным попаданием. После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие и сменили позицию.

Удары «Молнии» в Запорожской области

В Запорожской области десантники ВС РФ применили беспилотные комплексы «Молния-2», чтобы сорвать логистику ВСУ, рассказали в Минобороны России. Под удар попали объекты ВСУ, расположенные в районе населенного пункта Григоровка.

В результате в лесополосе был ликвидирован пункт управления украинскими дронами. Кроме того, российские беспилотники вывели из строя автомобильную технику на ключевых путях снабжения ВСУ в тыловых районах.

Перехват роботов под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении подразделения беспилотных систем ВС РФ ликвидировали украинскую военную технику. Для выполнения задачи военные активно использовали ударные FPV-дроны, подчеркнули в Минобороны.

Кадры объективного контроля подтвердили прямые попадания по целям. Были уничтожены несколько дистанционно управляемых роботизированных комплексов, квадроциклы и инженерные машины ВСУ.

Удар «Пиона»

Расчет самоходной установки «Пион» нанес удар по точке с личным составом ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Координаты цели артиллеристы получили от воздушной разведки, обнаружившей позиции в лесу.

Стрельба осколочно-фугасными снарядами велась на расстояние более 30 километров. Точный удар вызвал детонацию боеприпасов ВСУ, позиция была полностью разрушена.

Ликвидация базы беспилотников на Днепре

На правом берегу Днепра в Херсонской области российские военные выявили замаскированный пункт запуска дронов ВСУ, рассказали в Минобороны. Разведывательный аппарат Supercam S350 зафиксировал взлеты беспилотников из заброшенного здания и передал координаты артиллерии.

Ночью гаубичный дивизион открыл огонь по цели и ликвидировал ее.

Операция в Запорожье

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» успешно провели контрбатарейную работу в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. Российский разведывательный беспилотник обнаружил огневые позиции украинской артиллерии прямо во время стрельбы.

После этого по оборудованным укрытиям и технике ВСУ нанесли удары беспилотники. В результате точечных атак были уничтожены гаубица «Богдана», две системы Д-30, американское орудие М-777 и полевые склады с боекомплектом.