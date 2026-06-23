Путин заявил о достижении Россией нужных целей на фронте

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

Российский лидер отметил систематическую и напряженную работу военнослужащих, которая приносит результаты, передает РИА «Новости».

«Там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут – придем туда, куда нужно», – подчеркнул глава государства во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Ранее Путин указал на неспособность украинской армии сдержать натиск российских войск.

Глава государства заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках боевого соприкосновения.

Российский лидер пожелал удачи продвигающимся к Запорожью бойцам.