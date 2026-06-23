«Хезболла» сочла израильский обстрел на юге Ливана нарушением прекращения огня

Ливанская радикальная группировка «Хезболла» обвинила Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня на юге Ливана после стрельбы, которая произошла во вторник в городе Набатия-эль-Фаука.

Соответствующее заявление представители группировки сделали в публикации в своем телеграм-канале.

Сообщение «Хезболлы» гласит, что в 11:30 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Эд-Дейр открыла огонь из пулеметов по группе мирных жителей, расчищавших дороги и извлекавших тела погибших из-под завалов. В группировке указали, что в результате атаки израильских военных погибли двое граждан, один из которых был муниципальным служащим, и еще несколько человек получили ранения.

Представители «Хезболлы» добавили, что действия Израиля являются вопиющим нарушением режима прекращения огня, которого придерживались бойцы группировки.