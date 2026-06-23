Хегсет: США считают недофинансирование армии крупнейшей угрозой нацбезопасности

Недостаточные расходы на оборону сегодня представляют собой крупнейшую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет в аналитической статье для газеты New York Post.

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"Наш растущий государственный долг действительно является угрозой. Однако самой большой угрозой национальной безопасности Америки сегодня является недостаточное финансирование военной сферы. Если Америка утратит свое неоспоримое военное превосходство, никакая бюджетная экономия не сможет сохранить экономическое благополучие страны", - написал Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что предложенный президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн является главным приоритетом ведомства. По его словам, Вашингтон должен одновременно обеспечивать финансовую дисциплину и наращивать инвестиции в вооруженные силы на фоне роста военного потенциала Китая и развития новых технологий, включая искусственный интеллект, киберсистемы и автономные вооружения.