Киев в своих действиях уже перешел «все грани разумного», в рамках тактики террора против мирного населения Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать российские города ракетами «Фламинго». Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, тактика Вооруженных сил Украины сейчас — это «ориентация на террор».

«Они намерены вывести из строя энергетику и топливные ресурсы РФ. ВСУ кошмарят граждан ракетами и дронами. Украинцы не стесняются в атаках. Мы знаем, что деток сейчас эвакуируют и из Крыма, и из приграничных территорий РФ. ВСУ перешли все грани разумного с точки зрения нормального человека», — пояснил Василий Дандыкин.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что подобные действия являются «поведенческой линией нацистов». При этом он не исключил, что Украина для атак может использовать ракеты «Фламинго», дальность которых составляет три тысячи километров.

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