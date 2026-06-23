Белоусов рассказал о внедрении ИИ в вооруженные силы России

Российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в вооруженные силы РФ сейчас активно внедряются элементы искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

Белоусов выступил 23 июня на встрече президента РФ с выпускниками высших военных учебных заведений. Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия сейчас получает современные робототехнические комплексы и интегрированные системы управления.

Белоусов отметил, что перед выпускниками военных вузов стоит важная задача. Им предстоит не просто мастерски освоить и применять новейшие технологии на практике: офицеры должны постоянно развивать и совершенствовать саму тактику боевого применения техники.

Внедрение «умных» технологий продиктовано требованиями времени, которое ставит перед армией принципиально новые вызовы, подчеркнул министр. Конфигурация внешних угроз постоянно меняется. Чтобы эффективно им противостоять, военным необходимо глубоко понимать все новейшие технологические процессы.

«Коммерсант» писал, что в российской армии продолжается внедрение автоматизированных систем защиты от беспилотников. Осенью 2025 года в РФ испытали новую зенитно-пулеметную установку с искусственным интеллектом и оптико-электронным прицелом, которая самостоятельно находит, сопровождает и сбивает цели.