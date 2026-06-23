Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

Российская ядерная триада последовательно модернизируется. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, передает РИА Новости.

«В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада», — обозначил глава государства.

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По его словам, в России также модернизируются сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота.