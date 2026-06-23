Ситуация в Красном Лимане меняется ежечасно — бойцы штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают методичное наступление, продавливая противника в южных и юго-западных районах. Как сообщает aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников описал картину разложения украинской обороны.

По его информации, для блокированных в городе украинских военнослужащих обстановка стала безвыходной. Однако угрожают им не только ВС РФ, но и собственное командование.

«Боевики не просто пытаются бежать, — они массово гибнут под ударами собственной артиллерии. Заградотряды противника укомплектованы преимущественно наемниками и уроженцами Западной Украины. Они откровенно презирают мобилизованных и уничтожают их», — заявил Иванников.

О плановой перегруппировке речи не идет — как только командиры заградотрядов фиксируют попытки отхода из города или смены позиций без приказа, то по этим квадратам наносится массированный удар артиллерии, дронов и РСЗО.

Судьба Красного Лимана, по оценке Иванникова, предрешена. Там остались те бойцы ВСУ, которые уже не хотят сопротивляться. По его мнению, уже в первых числах июля город будет очищен от боевиков.

Осознание неизбежности падения города вкупе с потерей контроля над Константиновке вызвало кризис и панику в информационной политике Киева. В поисках переключить внимание Запада от катастрофы Киев готов на радикальные шаги. Иванников считает, что именно с этим связана новая волна воинственной риторики Владимира Зеленского в адрес Минска.