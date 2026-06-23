Российские штурмовые подразделения продолжают наращивать давление на оборонительные рубежи украинских войск в Константиновке. Как сообщают военкоры, передовым отрядам ВС России удалось прорваться на северную окраину города и успешно закрепиться в районе Червоный. Появление российских бойцов на этом участке фронта свидетельствует о возрастающем давлении на украинский гарнизон, при этом украинские военные аналитики признают, что на востоке и западе населённого пункта продолжаются тяжёлые бои.

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Обстановка в Константиновке для ВСУ остаётся сложной и продолжает ухудшаться. «Российским маневренным группам удалось проникнуть в Червоный район – северную окраину города», – сообщили военкоры. Это продвижение создаёт серьёзные проблемы для украинской логистики и снабжения, поскольку город является ключевым элементом обороны ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.

Тем временем группировка войск «Юг» продолжает зачистку города. За минувшие сутки военнослужащие освободили 103 здания в Константиновке. На освобождённой улице Преображенской штурмовики развернули флаг России, символизируя установление контроля над очередным участком города.

Параллельно с боевыми действиями российские военные оказывают помощь мирному населению. Военнослужащие четвёртой бригады Южной группировки войск приступили к эвакуации первых мирных жителей из освобождаемых кварталов. Ранее сообщалось, что оставшиеся в подвалах и домах горожане получают от штурмовиков продукты и лекарства.