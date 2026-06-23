Стало известно, откуда ВСУ могли массово атаковать Ростов и Ставрополь

Ростов-на-Дону и Ставрополь могли атаковать из ряда украинских регионов. Как сообщает aif.ru, возможные места запуска БПЛА назвал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Ранее сообщалось, что над семью районами Ростовской области уничтожили более 10 украинских дронов. На территории Ставропольского края более восьми часов действовал режим опасности атаки БПЛА — силы ПВО ликвидировали беспилотники.

По словам Попова, на Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую и Воронежскую области дроны летят через линию соприкосновения, со стороны ЛНР и ДНР — из тех мест, которые ВСУ пока еще удается удерживать.

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«Не исключено, что дроны идут с юга Запорожской области на стыке с Херсонской, далее через Мариуполь и Азовское море. На малых высотах могут выходить оттуда. Это основное направление», — сказал эксперт.

Также генерал не исключил, что БПЛА могут лететь через Черное море — например, обходя Крым. Корабли и рыболовецкие шхуны, которые запускают дроны из нейтральных вод ночью, выходят со стороны Одессы под разными флагами.