Военблогер объяснил снижение силы атак ВСУ на Крым

Украина накапливает ресурсы для следующего крупного удара по Крыму. Так снижение силы атак на полуостров объяснил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Ночной налет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым он назвал относительно слабым.

«Очевидно противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять наше ПВО малыми налетами. Причем, в первую очередь, в районе Крымского моста», — предупредил Подоляка.

По его словам, атаки были нацелены в основном на энергетику полуострова.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь с 22 на 23 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 143 беспилотника ВСУ. Дроны уничтожены в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском крае, Краснодарском крае, республиках Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о четырех жертвах налета беспилотников. На нефтяном терминале в поселке Чушка. Кроме того, обломки упали на территорию частных домовладений.