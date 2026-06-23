«Хозяева» приказывают: кто стоит за наглыми угрозами Киева в адрес Минска

Владимир Зеленский выдвигает ультиматумы властям Белоруссии и провоцирует нападение всеми возможными способами. Что на самом деле стоит за действиями Украины, и к чему это может привести, разбирался в своей статье для Life.ru политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.

В последнее время Зеленский несколько раз заявлял об атаках, якобы готовящихся со стороны Белоруссии. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Глава Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

Также Лукашенко предлагал Зеленскому встретиться в Белоруссии или на Украине. В начале июня в офисе Зеленского призвали Лукашенко «просто молчать», если он хочет «дожить до пенсии». Позже Зеленский пригрозил нанести удары по ретрансляторам на территории Белоруссии, которые, по утверждению Киева, используются российскими дронами.

При этом Киев перешел от слов к делу и ударил автобусу с юными белорусскими футболистами на территории России, обратил внимание политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.

«Вопрос в том, чего Киев действительно добивается. С одной стороны, это вполне может оказаться блефом и эксплуатацией образа жертвы уже не только российской, но и белоруской «агрессии» (…) С другой — важно не перегнуть палку и не добиться обратного эффекта», — пояснил эксперт.

По его словам, Киеву приходится учитывать наличие ядерного оружия на территории Белоруссии, а также то, что открытие второго фронта Вооруженные силы Украины не выдержат и сценарий февраля – марта 2022-го может повториться.

«Идти на такой риск можно только тогда, когда терять нечего уже от слова «совсем». Или когда «хозяева» приказывают сделать это, не принимая никаких возражений. Украина только повод, цель – втянуть Белоруссию в войну с НАТО, а следом и Россию. Тут нужно понимать, что главным бенефициаром возможного вовлечения в конфликт Белоруссии является Европа», — заявил Дмитрий Родионов.

Эксперт считает, Брюсселю важно любой ценой сорвать сближение Минска с Вашингтоном, а также уже понятно, что Белоруссия и Прибалтика становятся первым и главным театром военных действий в случае конфликта Россия – НАТО.

«Есть основание подозревать, что большая война уже неизбежна, Европа к ней готовится полным ходом, а значит, вопрос ее начала – лишь вопрос времени, причем недолгого. А Украина всегда рассматривалась «партией войны» на Западе исключительно как таран против России (…) Но при этом Украина может сыграть роль того самого малолетнего гопника, который провоцирует прохожего на применение силы, чтобы дать повод взрослым вмешаться», — констатировал он.

Напомним, что ранее командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн рассказал в беседе с журналистами газеты The Telegraph, что немецкие войска готовы наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря в случае возможного конфликта с Россией. Он также заверил, что готов «сражаться с Россией уже сегодня ночью».