Российские военные сорвали операцию ВСУ по наступлению на Крым — преступный план планировалось реализовать 22 июня, в День памяти и скорби и начала Великой Отечественной войны. Как сообщает aif.ru, подробности срыва наступления боевиков раскрыл военный эксперт Анатолий Матвийчук.

ВС РФ нанесли комплексный удар по боевикам ВСУ, сорвав планы по атаке на Запорожскую и Херсонскую области. По данным ряда Telegram-каналов, Киев после этого собирался провести наступательную операцию на Крым.

«Они планировали зайти в Херсонскую и Запорожскую области, там преодолеть Чонгарский перевал и так далее. Это изуверские планы Зеленского. Он практически неадекватен, повторяет все то, что ему диктуют его западные кураторы», — заявил Матвийчук.

Эксперт отметил, что предотвратить операцию удалось комбинированным ударом ракет, дронов и авиабомб. Сейчас на запорожском и херсонском направлениях ВСУ практически находятся в полуокружении — у них разрушены плацдармы, с которых они планировали провести наступление.

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Киев за последние дни предпринял ряд попыток заблокировать Крым. В течение нескольких дней они наносили удары по полуострову и связанным с ним мостам. 21 июня БПЛА атаковали гражданские объекты и паромную переправу на Керченском полуострове — погибли пять человек, около 30 получили ранения.

Матвийчук заметил, что ответ не заставил себя ждать. Россия не только отразила атаку, но и сделала ряд шагов для блокировки Одессы.

«Мы контролируем все морские пути, наносим удары по Ильичевску, Одессе, а также по измаило-дунайскому плацдарму — это переправа, которой пользуются ВСУ для поставок вооружения из Румынии. Мы разрушили мосты, дороги и инфраструктуру ВСУ. Одесса сейчас испытывает большие трудности с подвозом боеприпасов», — заявил эксперт.

Матвийчук добавил, что наблюдаются проблемы и в другой важной для Киева сфере — энергетической. ВС РФ разрушили практически всю энергосистему Одессы и Одесской области, которая питает ВСУ. Проблемы с энергетикой наблюдаются и в других регионах — удары наносятся, чтобы парализовать военную машину Украины.