ВС РФ продолжают ожесточенные бои — на одном из участков бойцы ВСУ попали в котел. Как сообщает «Царьград», противник тем временем заявляет о генеральном «контрнаступе», который на деле существует лишь в сводках Киева.

Бригада ВСУ в котле

На сумском направлении продолжаются ожесточенные бои за село Бачевск. По мнению военных экспертов, боестолкновения идут тяжело. Одновременно продолжается сражение за Уланово, где пункты временной дислокации ВСУ активно атакуют ФАБами, уничтожая в том числе имеющиеся в районе мосты и переправы.

Тем временем бойцы ВС РФ встретили ожесточенное сопротивление со стороны ВСУ на линии обороны по линии сел Писаревка — Храповщина. Как отмечает военный обозреватель Михаил Дегтярев, движение есть, просто «небыстро». То же самое касается краснопольского участка.

На харьковском направлении продолжается операцию по взятию Казачьей Лопани. Первые закрепления есть, но обстановка остается крайне тяжелой. ВСУ оказывают серьезное сопротивление и будут упираться, очевидно, до последнего.

С участка южнее Волчанска приходят позитивные данные — начались бои за Украинское. Там в котел попала 159-я бригада ВСУ. Боевики сняли обращение к командиру, заявив, что уже шесть месяцев находятся в состоянии полного истощения, а запасы продовольствия и воды давно исчерпаны.

На стыке Харьковского и Купянского участков завязались бои за Петроивановку. Таким образом перебивается снабжение группировки на несколько частей.

«Контрнаступ» ВСУ

На славянском направлении ВС РФ взяли Липовку. По словам Дегтярева, также фиксируется продвижение южнее Кривых Лук и взятие ключевой высоты.

Тем временем на восточно-запорожском направлении ситуация описывается как тяжелая. Противник продолжает накаты в сторону Комара, не жалея своей жилой силы.

«Я поговорил вчера с парнями. Логистика, конечно, выносится очень сильно. И на технике уже до позиции вообще не доехать. Приходится по 5–10 км топать пешком. Проблемы с подвозом БК в том числе. <…> Собственно, поэтому, наверное, группировка "Восток" и встала. ВСУ силы сюда перекинули большие», — заявил Дегтярев.

И хотя приостановка движения не равна потере позиций, противник на полную мощность запустил пропагандистскую машину, заявляя буквально о финальном контрнаступлении.

«Киевский режим пошел в "генеральный контрнаступ". Пока в основном в "информационном" и "виртуальном" пространстве. Причем в этом пространстве у него уже есть очевидные успехи. А вот в реале успехов гораздо меньше. Вернее, вообще почти никаких. Но согласно планам "генерального контрнаступа" Генштаба ВСУ это приказано не замечать», — заявил военный обозреватель Юрий Подоляка.

Кроме того, сбылись его негативные прогнозы, в том числе и тех, которые касаются психологической раскачки. В конце апреля — начале мая Подоляка заявлял, что Киев будет «качать» население России информационно. Он ожидает, что психологические атаки будут только нарастать с целью посеять панику и хаос.

Однако ВСУ далеки от свои планов в зоне ответственности группировок «Днепр» и «Восток», несмотря на задействование огромных резервов, снятых с других участков. Подоляка считает, что именно по этой причине противнику приходится буквально «выдумывать» свои победы, ведь сдач позиций в Лимане или Константиновке, по задумке Киева, не должно было быть.