СК РФ назвал фамилии украинских военных, расстрелявших автобус с детьми

Следственный комитет России поименно назвал украинских военнослужащих, которые причастны к террористической атаке на пассажирский автобус в Брянской области.

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Напомним, что Главным следственным управлением Следственного комитета России во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь продолжается расследование уголовного дела о террористической атаке, совершенной 17 июня вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус, который следовал из Республики Беларусь по маршруту "Гомель-Геленджик".

В результате удара БПЛА один пассажир погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в их числе 6 несовершеннолетних.

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- Следствием установлена причастность к совершению указанного преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории, - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, также установлены и непосредственные исполнители теракта. Это военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума уже вынесены следствием постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ - "совершение террористического акта, повлекшего гибель людей".

В СКР еще сказали, что уже организованы мероприятия по объявлению этих людей в международный розыск и последующему избранию меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Но в ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что это не полный список подозреваемых и личности других соучастников преступления устанавливаются.