Украина получила ответ за попытки атаковать российские регионы. По каким объектам в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях были нанесены удары, рассказал aif.ru координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Газета напомнила, что за последние сутки в разных регионах Украины прогремели десятки мощных взрывов. При этом в Харьковской области взрывы были зафиксированы в районе поселка Боровая, в Купянском районе, Балаклее, в окрестностях Казачьей Лопани.

«Работали не дальнобойными, а фронтовой артиллерией и БПЛА, значит, цели небольшие, но мешающие продвижению противника», — обратил внимание координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, под удар попали склады боеприпасов Вооруженных сил Украины, системы ПВО, ремонтные мастерские и пункты временного размещения личного состава украинской армии.

А в Днепропетровской и Одесской областях уничтожается как военная инфраструктура, так и склады горючего. В частности, один из ударов пришелся на нефтехранилище ВСУ. Были атакованы и объекты в районе Затоки и в селе Маяки, отмечает издание.

«Без горюче-смазочных материалов армия не работает. В Одесской области нефтехранилище не одно и даже не десяток, отработать надо все сразу для получения эффекта», — пояснил Сергей Лебедев.

Он отметил, что Одесса является главным портом для поставок оружия и топлива от западных союзников по НАТО и российские удары были нанесены в том числе и по портовой инфраструктуре и морской логистике. В результате она практически парализована, а значит, украинская армия теряет возможность получать помощь из Румынии.

Не менее мощные удары гремели в течение суток и в Днепропетровской области, в том числе и в Павлограде, который является важным логистическим центром. Его поражение наносит серьезный урон снабжению украинских войск на восточном направлении, заметил координатор пророссийского николаевского подполья.

Напомним, что в ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины атаковали Керченскую паромную переправу, в результате удара по парому «Панагия» погиб человек. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки на Керченский полуостров четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения.